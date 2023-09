Concorso Premio Giovanni Grillo | presentazione lavori studenti entro il 16 dicembre

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La Fondazione, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico, indice per l'anno scolastico 2023/2024, la nona edizione delNazionalein ricordo degli internati militari italiani. L'articolo .