Comune di Bergamo | nuovo ingresso al cimitero e palestra al Campo di Marte | botta e risposta tra maggioranza e Lega

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023). Ilpiano cimiteriale arriva in commissione 1 insieme al consolidamento di Bilancio. Al vaglio die minoranza, in particolare, il contenuto della delibera che verte a valutare appunto la realizzazione di unlato nord, in via Serassi, per facilitare l’accesso alda parte di chi utilizza il servizio della TEB, porre le basi per progettare e la riqualificazione delle catacombe storiche, al fine di ampliare la possibilità di realizzare spazi adatti ad ospitare nuovi cinerari riqualificando le aree monumentali. Il tutto oltre a valutare in quali aree sia possibile edificare nuove cappelle di famiglia e o sepolture di pregio e nuove edicole cinerarie, programmare un’eventuale espansione del forno crematorio con...