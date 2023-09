Come ha potuto permetterlo? | Fabio Capello a valanga contro Stefano Pioli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Pernon è stato un rientro dalle soste Nazionali facile. Prima il k.o. dei suoi per 5-1l'Inter, poi il 0-0 deludenteil Newcastle dopo le tante critiche piovute nei giorni scorsi post-derby: “Scuse? No, perché dovrei? Non abbiamo giocato per perdere”, aveva detto il tecnico ex Parma. I rossoneri hanno dunque steccato al via nel girone G di Champions e ora sono dietro la capolista Psg. Ma quello che è passato inosservato è il fatto che l'ex tecnico abbia permesso a Zlatan Ibrahimovic di venire a Milanello lunedì, il giorno prima della sfidai Magpies. E, ex allenatore del Diavolo, non ha apprezzato il gesto.: “lascia a desiderare.si può ...

Curiosità: Come vi piace (As You Like It), a volte tradotto Come vi piaccia o A piacer vostro, è una commedia pastorale in cinque atti di Shakespeare, scritta, in versi e in prosa, tra il 1599 e i primi mesi del 1600 e pubblicata per la prima volta nel First Folio nel 1623. L'opera era basata sul romanzo Rosalynde di Thomas Lodge. La data della prima rappresentazione è incerta, anche se è possibile che si sia svolta nel 1603 a Wilton House. Come vi piace segue la vicenda dell'eroina Rosalinda mentre fugge dalle persecuzioni della corte di suo zio e si innamora nella Foresta di Arden. Le reazioni della critica sono cambiate durante i secoli: mentre alcuni critici ritengono che l'opera non sia all'altezza di altri lavori di Shakespeare, altri pensano che la commedia sia un lavoro di gran qualità. Nell'opera è presente uno dei soliloqui più famosi e citati di Shakespeare, "Tutto il mondo è un palcoscenico", e la frase "Why then, can one desire too much of a good thing" ("È peccato desiderarne troppa, di una cosa ch'è buona"). La commedia rimane tra le preferite dal grande pubblico, ed è stata adattata per la radio, il cinema ed il musical.

