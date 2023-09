Come al Cep di Prà. L’arte di strada per promuovere la riqualificazione

Geografia

L'acronimo sta per "Coordinamento di Edilizia Popolare" ed indica i quartieri di case popolari costruiti in molte città italiane dalla fine degli anni Quaranta agli anni Sessanta del Novecento. Cep – quartiere di Bari (Italia) Cep – quartiere di Cagliari (Italia) Cep – quartiere di Genova (Italia) Cep – quartiere di Pisa (Italia) Cep – quartiere di Palermo (Italia) Cep – quartiere di Campobasso (Italia) Cep – quartiere di Foggia (Italia) Cep - quartiere di Bergamo (Italia) Cep - quartiere di Napoli (Italia) Villaggio CEP

Cep – comune del distretto di Jindrichuv Hradec (Repubblica Ceca)

Sigle

Calcolatrice Elettronica Pisana – primo calcolatore elettronico italiano

– primo calcolatore elettronico italiano Cine Edizioni Pubblicità – casa di produzione cinematografica e televisiva fondata da Arturo La Pegna

– casa di produzione cinematografica e televisiva fondata da Arturo La Pegna Coordinamento di edilizia popolare – zone di case popolari, presente in diverse città italiane, all'interno delle cosiddette Zone 167

– zone di case popolari, presente in diverse città italiane, all'interno delle cosiddette Zone 167 Circular error probability o circular error probable – probabilità di errore circolare, misura della precisione di un'arma in balistica

Congenital erythropoietic porphyria – Porfiria eritropoietica congenita o morbo di Gunther

Conferenza episcopale piemontese – assemblea dei vescovi cattolici delle diocesi di Piemonte e Valle d'Aosta

Conferenza Episcopale Pugliese – assemblea dei vescovi cattolici delle diocesi di Puglia

Centro di Educazione Popolare

Astronomia

Cep – abbreviazione della costellazione del Cefeo

Codici

CEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Concepción (Bolivia)

CEP – Corpo Expedicionário Português

