Colpo di scena Quagliarella | non si ritira e firma in Italia con l’ultima squadra della carriera

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il calciomercato dei calciatori svincolati continua a regalare sorprese: è il caso di Fabio Quaglierella, ex Sampdoria e pronto peresperienzasua. La chiamata del club blucerchiato non è arrivata e l’attaccante ha deciso di iniziare una nuova avventura in un’altranel campionato di Serie B. Fabio Quaglierella è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi anni e laha regalato tantissime soddisfazioni. Si tratta di un attaccante in grado di giocare in tanti ruoli dell’attacco, soprattutto da seconda punta. E’ bravissimo dal punto di vista tecnico e si è sempre dimostrato un ottimo goleador. I successi più importantisono arrivati con la magliaJuventus, soprattutto gli scudetti dal 2011 ...