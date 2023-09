Cocaina pronta per lo spaccio | sequestrati 2kg | 33enne in manette

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Pensavano di passare inosservati per le vie del quartiere Tamburi di Taranto, a bordo della loro utilitaria con laper lo. Ma la presenza in quella zona di una “normale” coppia, proveniente da un altro noto quartiere di Taranto, ha destato, invece, i sospetti dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto. Dopo averli pedinati ed osservati hanno deciso di fermali e procedere ad un controllo finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti. L’intuito degli investigatori ha dato i suoi frutti: a bordo dell’auto la coppia trasportava in uno zaino, senza neanche preoccuparsi troppo di nasconderlo, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, verosimilmenteper lo. La perquisizione è stata opportunamente estesa anche ...

Curiosità: L'intossicazione da cocaina si riferisce agli effetti immediati e deleteri della cocaina sul corpo. Sebbene l'intossicazione da cocaina e la dipendenza da cocaina possano essere presenti nello stesso individuo, queste sindromi presentano sintomi diversi.

