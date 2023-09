Cobwebbing | via le ragnatele delle relazioni passate

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Che ci piaccia o no, il passato ci caratterizza. È parte di noi, del nostro vissuto e di tutte quelle esperienze che, nel bene o nel male, ci hanno accompagnato fino a questo momento. Rinnegarlo è impossibile, e decisamente poco funzionale per il benessere e la crescita personale, d’altro canto però può essere estremamente dannoso soprattutto quando nel tentativo disperato di aggrapparci a questo finiamo per rinunciare al presente. La situazione vi suona familiare? Accade spesso, anche se non vogliamo, che l’ombra del passato oscuri il presente. E questo è vero soprattutto in tutti quei casi in cui è il cuore a essere rimasto invischiato in situazioni che ormai non esistono più. Dimenticare quello che è stato, le promesse pronunciate e i momenti condivisi non è possibile. Non lo è se alla base di tutto c’era l’amore. Ma andare avanti, abbracciare la vita e accogliere tutte le ...