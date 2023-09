Cna | “L’artigianato protagonista delle celebrazioni per i 75 anni del Senato”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ROMA –italianodei festeggiamenti per i 75delcon un convegno promosso dalla CNA, con il patrocinio deldella Repubblica, per ricordare il lungo sodalizio tra le istituzioni eche gode di uno specifico riconoscimento costituzionale. Il Presidente del, Ignazio La Russa, ha concluso i lavori che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Trattato CETA non piu’ TTIP:rischia il disastro Produzione industriale, l’Istat vede il recupero Le banche affossano la Green Economy Bollette sempre meno comprensibili: ecco come renderle più chiare Bonus 150 euro anche con retribuzione oltre i 1.538 ...