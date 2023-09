Curiosità: Il clima (dal greco antico µa, klíma, "regione, tratto di paese") è lo stato medio del tempo atmosferico a varie scale spaziali (locale, regionale, nazionale, continentale, emisferico o globale) rilevato nell'arco di almeno 30 anni (secondo la definizione ufficiale fornita dalla Organizzazione meteorologica mondiale).

ho più l'età per escursioni ardite e neanche il fiato per... Bando Pordenone: lavori per la ...per adeguare l'ex provveditorato come comando della municipale I tedeschi vedono più nero Ilè ...... invece, "sono state reperite procedure che sanciscano principi di sicurezza generali, ... "L'incontro - conferma Rfi - si è svolto in undi grande collaborazione per mettere in campo ...

Clima, non siamo sulla buona strada per rispettare l'accordo di Parigi WIRED Italia

Clima, manipolarlo per ridurre il riscaldamento globale non è sempre una buona idea WIRED Italia

Ho letto con un po’ di sconcerto la lettera-opinione del professor Caputo Barucchi, che con piacere conosco, sulla questione del cambiamento climatico. In essa si sostiene che i cambiamenti ...Strategie comuni per il clima’. Magi si confronterà con Michele de Pascale ... in Science 2023” – spiega Magi – , gli obiettivi di sviluppo sostenibile non saranno raggiunti se non si introducono ...