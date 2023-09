Claudio Baglioni e la tragedia globale di Lampedusa | «Le barriere non hanno più senso»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il cantanteha organizzato dal 2003 al 2012 il festival “O’ Scià” a. Oggi che l’isola torna a essere il teatro del dramma dell’immigrazione mediterranea,dice a La Stampa che ladei migranti non deve diventare materia elettorale. «Altrimenti non se ne verrà mai fuori», aggiunge. Quelli che affronta l’isola, argomenta, «sono problemi che vengono da lontano. Se li avessimo affrontati 25-30 anni fa forse non saremmo arrivati a questo punto. Ovvio che ora la situazione sia degenerata. La storia ci rimette ogni volta il conto davanti, la geografia non la possiamo cambiare:è lo scoglietto d’Italia più vicino alla Tunisia e i flussi migratori passano per forza da qui». Una...