Claudio Baglioni | “A Lampedusa serviva intervenire 25-30 anni fa Adesso sono cavoli per tutti”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 settembre 2023)ha presentato in anteprima alla stampa (c’eravamo anche noi) e a qualche centinaio di invitati lo spettacolo innovativo del suo nuovo tour, “aTUTTOCUORE”, che partirà da Roma domani, 21 settembre. Parlando con i giornalisti al termine dello show, il cantautore ha detto la sua anche su, in questi giorni di nuovo al centro delle cronache per l’emergenza immigrazione.d’altronde conosce bene quella terra, visto che proprio sull’isola ha organizzato dal 2003 al 2012 il festival “O’ Scià”: “Se aavessimo messo mani e pensieri 25-30fa, forse non saremmo arrivati a questo”. Per diecil’artista con il suo festival si è impegnato in prima persona per sensibilizzare sul problema dei migranti. “È una storia lunga 30 ...