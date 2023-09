Classifica marcatori Champions League 2023 2024

Classifica dei marcatori dei campionati di Serie A

Curiosità: Di seguito è riportata la classifica dei 100 giocatori che nella storia della Serie A del campionato italiano di calcio hanno realizzato più reti.

Milan - Newcastle 0 - 0 PSG - Borussia Dortmund 2 - 0: 4' st Mbappe, 13' st Hakimi: PSG 3, Newcastle e Milan 1, Dortmund 0 Prossimo turno 4/10 Newcastle - Psg Borussia Dortmund - ...... 63° Guccione (A) su rigore, 66° Contini (O) Ammoniti: Scapin(O), Biancu (O), Arboleda (O), Corti (O), Mawuli (A) Espulsi: Calci d'Angolo: 6 a 4 per l'Arezzo RisultatiProssima ...

Classifica marcatori ponderata estero 20/09: Edouard all'inseguimento di Haaland in Premier League Fantacalcio ®

Serie B, la classifica marcatori: Casiraghi del Sudtirol con la media di un gol a partita TUTTO mercato WEB

Più attaccante centrale che guarda la porta in faccia e più goleador. Proprio come papà Enrico, grande protagonista delle classifiche marcatori a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del ...Avvio di stagione non certo semplice per il Bari. Nonostante siano ancora imbattuti in campionato, i galletti non hanno brillato in quanto a qualità espressa. Colpisce più del ...