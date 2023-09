Cisgiordania | sei palestinesi uccisi in poche ore dall’esercito israeliano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un altro giovane palestinese è stato ucciso questa mattinaentrato nel campo profughi di Aqabat Jabr nei pressi di Gerico, in. Lo riferisce l’agenzia Wafa che ha indentificato l’uomo in Dhargham Muhammad Yahya Al-Akhras (19 anni) morto per le ferite riportate alla testa “dopo essere stato colpito dalle forze di occupazione israeliane”. Gli incidenti sono avvenuti quando, secondo i media, l’esercito dopo essere entrato nel campo ha arrestato due. L’esercitonon ha commentato i fatti. Si tratta della sesta vittima inore. Negli scontri a fuoco seguiti all’ingresso dell’esercitonel campo profughi di Jenin erano infatti rimasti. Nel ...

Curiosità: La Cisgiordania (letteralmente "la parte al di qua del Giordano"; in arabo , a-iffä l-Gharbiyä; in ebraico , HaGadah HaMa'aravit o, sempre in ebraico e ufficialmente per lo Stato d'Israele, , Yehuda ve'Shomron, Giudea e Samaria; in inglese chiamata West Bank, "la sponda occidentale") è un territorio senza sbocco al mare sulla riva occidentale del fiume Giordano, nel Medio Oriente. Fa parte, assieme alla striscia di Gaza, dei territori palestinesi e della regione storico-geografica della Palestina.

...traduttore e studente italo - palestinese arrestato lo scorso 31 agosto al confine tra...israeliane potrebbero decidere di sottoporlo a una detenzione amministrativa rinnovabile di...Ad oggi, pubblica sempre Save the Children, il bilancio dei bambini morti in tutti i territori palestinesi occupati (e Gaza) è già di almeno 44 vittime, tra cui almenouccisi a Gaza. ...

Gerico , la città biblica, è stata dichiarata 'Sito del patrimonio mondiale in Palestina' , dal Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, riunito in Arabia Saudita, a Riad, fino al 25 settembre prossim ...Due fronti di scontro. Il primo, a ridosso delle barriere tra Gaza e Israele. Il secondo, nel campo profughi di Jenin, ritenuta roccaforte dei terroristi. In tutto tre morti, tutti palestinesi, e 15 f ...