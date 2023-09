CISAL scrive al Prefetto | ripristinare clima di fiducia con misure adeguate Governo per evitare nuove gravi crisi

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Caserta. I dirigenti sindacali della, Ferdinando Palumbo, Mauro Naddei e Livio Marrocco hanno inoltrato una comunicazione aldi Caserta volta ad analizzare e discutere delle filiere industriali Agroalimentari, metalmeccaniche e Chimiche che connotano l’economia in Terra di Lavoro. La provincia di Caserta – si legge nel documento – è storicamente connotata per la forte presenza dell’industria e dell’agroindustria che rappresentano una vera e propria vocazione del territorio ed anche un’importantissima fonte di occupazione stabile e tenuta sociale capaci di restituire agli addetti, ivi compresi quelli dell’indotto, continuità retributiva spesso di buon livello. Purtroppo, durante gli ultimi lustri, alcune dinamiche di politica economica e le ripetutedi talune filiere hanno fortemente impattato in “Terra di lavoro” ...