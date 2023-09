Cielo nuvoloso con possibile pioggia in serata

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Giornata conquella di mercoledì 20 settembre, con probabili temporali in. Le temperature massime sono in lieve calo. Ecco le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Mercoledì 20 settembre 2023 Tempo Previsto: In mattinatasu Prealpi, fascia pedemontana e pianura occidentale con qualche piovasco sparso; parzialmentealtrove. Nel pomeriggioparzialmentema con rapido aumento della nuvolosità da sud-ovest con rovesci e temporali sparsi nel tardo pomeriggio a partire da pavese, lodigiano e milanese. Inmoltoovunque con piogge e qualche rovescio sparsosu ...

Curiosità: In meteorologia l'okta è un'unità di misura utilizzata per indicare la nuvolosità del cielo, stimata in termini di quanti ottavi di esso sono oscurati dalle nuvole: dal sereno, 0 okta, fino al completamente coperto, 8 okta. Inoltre nel codice SYNOP vi è, per la nuvolosità, l'indicatore '9', che significa che il cielo è completamente oscurato, di solito a causa di una fitta nebbia o di un'abbondante nevicata.

A Sassari il sarà parzialmente con nubi in progressivo aumento in serata e deboli piogge. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 21°C. I venti ...

