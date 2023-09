Ciclismo | pettorali di partenza e startlist cronometro Europei 2023 | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Inizieranno quest’oggi nei Paesi Bassi i Campionatidi. Come sempre saranno diverse le gare che si disputeranno all’interno di questa manifestazione e tra queste non mancherà ovviamente la prova aElite maschile, evento inproprio nella giornata odierna a partire dalle ore 16:14. In tutto saranno 32 i corridori che prenderanno il via in questa prova che avrà ladal Wildlands Adventure Zoo di Emmen e l’arrivo a Emmen, per un totale di 29,5 chilometri quasi totalmente pianeggianti. Mancheranno Remco Evenepoel e Filippo Ganna, ed ecco dunque che i favoriti saranno il belga Wout van Aert e il britannico Joshua Tarling (terzo ai Mondialidi Glasgow), ultimo corridore che si presenterà allo start alle 16:45:00. Oltre ...