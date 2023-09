Ciclismo | Nathan Van Hooydonck si deve ritirare a 27 anni | impiantato un defibrillatore dopo l’incidente

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023)vanha lasciato l’ospedale di Anversa, dove era ricoverato da ormai una settimana in seguito a un terribile incidente avuto in auto. Il ciclista professionista sta bene, ma dovrà dire addio alla propria carriera agonistica. Il 27enne sarà costretto al ritiro prematurato poiché gli è stato applicato unsottocutaneo (ICD) per correggere una potenziale futura aritmia cardiaca: esami approfonditi hanno rivelato un’anomalia del muscolo cardiaco che alcuni giorni fa ha causato il malore quasi fatale. La storia ricorda quella di Sonny Colbrelli, che collassòaver tagliato il traguardo della prima tappa del Giro di Catalogna nel 2022 a cui si era presentatoaver vinto gli Europei e la Parigi-Roubaix l’anno precedente.van ...