Ciclismo | Europei Drenthe 2023 cronometro donne Elite | percorso e favorite

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lee ildelladeglidisu strada, in programma nella regione olandese didal 20 al 24 settembre. Le migliori interpreti della disciplina si sfidano per il titolo continentale su un tracciato di 29,8 chilometri completamente pianeggiante, lo stesso che sarà poi utilizzato dai colleghi uomini. La prova è adatta agli specialisti delle crono, con pochissime curve e la possibilità di sviluppare velocità davvero elevate. Andiamo quindi a scoprire quali sono le atlete più attese.: ORARI, TV E STREAMING: CALENDARIO E PROGRAMMA ...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

Quando dicono che ilitaliano è per buona parte sorretto dalle spalle larghe di Filippo Ganna , beh, non passa giorno in cui il concetto trova ulteriore conferma. Tanto che domenica 24 settembre a Drenthe , dove ...L'albo d'oro, tra gli Elite del pedale, è relativamente recente . Dal 2016 a oggi, però, i Campionatididi strada che si aprono oggi a Drenthe, nei Paesi Bassi, hanno visto in ben quattro occasioni primeggiare atleti azzurri , con i successi di Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (...

Europei ciclismo 2023 - Albert Philipsen fenomeno! Domina la crono juniores dopo i Mondiali, Giaimi 5° Eurosport IT

Europei, Venturelli oro nella crono: "Io donna veloce del ciclismo italiano, sogno il professionismo" La Gazzetta dello Sport

La prima medaglia assegnata ai Continentali 2023 crono è quella donne juniores. Vince, anzi stravince, Federica Venturelli.Sull'identico percorso di 19.8 km a Emmen solcato in mattinata dagli e dalle juniores, e fra poco dagli Under 23, si è appena conclusa la prova a cronometro degli Europei delle donne U23: supremazia ...