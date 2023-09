Ciclismo | Europei 2023 | Zoe Backstedt domina la cronometro U23 | decima Gaia Masetti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Zoeha una, due marce in più rispetto alle altre quando si parla di categorie giovanili. La britannica stravince la prova afemminile Under23 deglidi scena in Olanda, risultando inarrestabile sulle strade di Emmen e raggiungendo punte di velocità inimmaginabili per tutte le sue avversarie. Partita con il pettorale numero 19, il suo primo posto non è mai stato in dubbio sin dal primo intertempo. Già lì la figlia di Magnus aveva 38” su quello che era il miglior crono fino a quel momento, segnato dalla francese Eglantine Rayer, toccando una media oraria di quasi 47,5 km/h: velocità impensabili per delle under23. Tanto è vero che, per la potenza del suo motore, è già professionista da un anno facendosi notare proprio nelle prove contro il tempo, in cui risulta già tra le migliori. Vittoria dunque facile per ...