Ciclismo | Europei 2023 | tra le donne a cronometro si conferma Marlen Reusser Lontane Guazzini e Vigilia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La delusione dei Mondiali è già alle spalle. In quel di Emmen vola ancorache sicampionessa d’Europa dinella prova a: terzo titolo consecutivo per l’elvetica che domina in lungo e in largo sui 29,5 chilometri di percorso completamente pianeggiante sulle strade dei Paesi Bassi. Primo intermedio di assestamento, poi velocità di crociera per la svizzera che ha trovato il crono di 35’53” con la media di 49.327 km/h. Resta sulle sue spalle la maglia di campionessa europea. Battaglia per il podio apertissima: ad agguantarlo è la britannica Anna Henderson, seconda a 43”, mentre terza è l’austriaca Christina Schweinberger staccata di 44”. Beffa per la transalpina Audrey Cordon-Ragot e per la belga Lotte Kopecky, quarta e quinta rispettivamente quattro e cinque ...