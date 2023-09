Ciclismo | Europei 2023 | Federica Venturelli | “Un titolo importantissimo | voglio ancora crescere”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dopo l’incredibile beffa dello scorso anno, quando perse una medaglia per pochi centesimi di secondo,ha chiuso il conto con la prova a cronometro dei Campionatiprendendosi quest’oggi la medaglia d’oro per la categoria juniores. Una prova dominata dall’azzurra, che si conferma talento eccezionale e polivalente. La Federha raccolto le dichiarazioni della nuova campionessa continentale: “Una maglia che ha un grande valore perché la prima su strada. Vuol dire che sto lavorando bene, grazie anche all’aiuto del team e della Nazionale. Sono soddisfatta non solo del risultato ma anche della prestazione. Era una crono dura, più del solito; 20 km per gli juniores è una distanza non usuale. Ho gestito lo sforzo, evitando di fare l’errore del mondiale, quando sono partita troppo forte. Qui ...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

