Ciclismo | Europei 2023 | Alec Segaert conferma il titolo a cronometro tra gli U23 | azzurri lontani

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un altro pronostico rispettato in pieno in questa prima giornata dei Campionatidisu strada dedicata interamente alle prove a. Sul percorso di Emmen, nei Paesi Bassi, è stato il belgaad imporsi nella prova contro il tempo dedicata agli uomini U23, bissando il successo dello scorso anno.ha fatto segnare il miglior tempo in ognuno dei tre settori, chiudendo la sua prova con un tempo di 22’02”68, riuscendo a percorrere i 20.6 km del percorso con una velocità media impressionante di 56.09 km/h, di gran lunga la più alta nelle ventidue edizioni della crono U23 ai Campionati(dato favorito di certo anche dal percorso). Alle sue spalle il podio vede la presenza di due danesi: Carl Frederik Bevort si prende la ...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

Quando dicono che ilitaliano è per buona parte sorretto dalle spalle larghe di Filippo Ganna , beh, non passa giorno in cui il concetto trova ulteriore conferma. Tanto che domenica 24 settembre a Drenthe , dove ...L'albo d'oro, tra gli Elite del pedale, è relativamente recente . Dal 2016 a oggi, però, i Campionatididi strada che si aprono oggi a Drenthe, nei Paesi Bassi, hanno visto in ben quattro occasioni primeggiare atleti azzurri , con i successi di Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (...

La prima medaglia assegnata ai Continentali 2023 crono è quella donne juniores. Vince, anzi stravince, Federica Venturelli.Sull'identico percorso di 19.8 km a Emmen solcato in mattinata dagli e dalle juniores, e fra poco dagli Under 23, si è appena conclusa la prova a cronometro degli Europei delle donne U23: supremazia ...