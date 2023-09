Ciclismo | Europei 2023 | Albert Withen Philipsen dominatore nella crono junior | Giaimi chiude quinto

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I Campionatidisu strada, ospitati dal Drenthe, regione dei Paesi Bassi, si sono aperti con le prove ametro riservata alle categoriees. Dopo lo splendido oro raggiunto da Federica Venturelli,prova maschile è stato il talentuosissimoha guadagnare l’oro per la Danimarca. Il giovane danese, laureatosi Campione del Mondo in linea a Glasgow, ha semplicemente sbaragliato la concorrenza, mettendo insieme una prova da assoluto. Sui 19.8 km del percorso,ha fatto registrare una media oraria di 52.08 km/h, la migliore mai rilevata in una provadi un Campionato Europeo, per un tempo di 22:48.68. Il ...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

Il percorso e i favoriti della cronometro uomini Elite degli2023 disu strada , in programma dal 20 al 24 settembre sulle strade olandesi della regione di Drenthe. Il titolo continentale contro il tempo verrà assegnato su un tracciato di 29,8 ...

Al via quest'oggi gli Europei di Ciclismo 2023 a Drenthe, in Olanda. Si parte a tutto gas con la prima giornata dedicata alle prove a cronometro. Scopriamo insieme il percorso e i favoriti per la ...