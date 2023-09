Ci vuole anche culo | il Napoli batte 2-1 il modestissimo Braga e oggi è grasso che cola

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Cinella vita. E ildi Garcia dimostra di averne. Al minuto 88 di, con le squadre sull’1-1 dopo il pareggio portoghese, una clamorosa autorete portoghese consegna i tre punti agli azzurri. E al 94esimo i portoghesi colpiscono un palo. Amen. Non facciamoci illusioni. Ilè malato. La diagnosi non è precisa. Ilnon si sa bene cosa abbia. Di certo non sta bene. E in campo non sa che cosa fare. I calciatori sono smarriti. Si impegnano, perché si impegnano, ma sotto la tenacia e l’abnegazione c’è ben poco. Altrimenti non si può mai rischiare di pareggiare contro i modestissimi portoghesi dello scorso anno in questo stadio sconfitti 0-4 dalla Fiorentina di Italiano. Ma un aspetto ...