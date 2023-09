Chris Evans | Gli effetti pratici di Snowpiercer mi hanno aiutato molto | al contrario del green screen Marvel

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La star di Captain America,, parla della sua esperienza nel film del 2013 di Bong Joon-ho,, mettendo a confronto il set con quelli più digitali deiStudios.non ha bisogno di presentazioni, il suo Captain America è uno dei personaggi più amati delCinematic Universe, un eroe adorato da adulti e bambini, ma non solo: lo ricordiamo anche come protagonista di, il film fantascientifico del 2013 del regista di Parasite Bong Joon-ho. Intervistato da GQparla di come il set fossepiù realistico rispetto alfin troppo utilizzato nei film. La differenza fondamentale tra il film di Bong ...