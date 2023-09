Chiudiamo il Mediterraneo l' unica soluzione | assist greco al governo Meloni

(Di mercoledì 20 settembre 2023) «Anche noi abbiamo registrato un aumento degli arrivi, così come lo scorso anno rispetto al 2021. Dovrebbero essere attorno i 26/27mila alla fine di questo mese, l'anno scorso ne abbiamo avuti 18mila» spiega a Libero Dimitris Keridis, ministrodella Migrazione e Asilo. Numeri che fanno invidia se li raffrontiamo con i 130mila immigrati sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno. Keridis è ministro da poco, dalla nascita del nuovoMitsotakis dopo le elezioni che ha visto trionfare il suo partito Nea Dimokratia lo scorso giugno, ma ha già dovuto affrontare la crisi dopo il tragico naufragio al largo di Pylos e le polemiche che ne sono seguite.Insomma ministro, come si spiegano questi numeri così inferiori rispetto all'Italia, tenuto conto che le coste della Grecia non sono certo meno esposte di quelle italiane? «Non sono così informato sulla ...

Curiosità: Bologna (, AFI : /bo'loa/; in dialetto bolognese Bulåggna, AFI : /bu'l:/) è un comune italiano di 388 171 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana, a sua volta capoluogo dell'Emilia-Romagna, posta al centro di un'area metropolitana di oltre un milione di abitanti. Sede della più antica università del mondo occidentale, ospita numerosi studenti che ne animano la vita culturale e sociale. È nota per le sue torri, i suoi lunghi portici e un ben conservato centro storico, fra i più estesi d'Italia.

Ecco perchè Lampedusa e tutto ilè frontiera d'Europa. La presidente della Commissione,...stato proprio il fatto che molti non vogliono restare in Italia e quindi noi in qualche...

L'accoglienza dei migranti sarà il cuore del viaggio di Papa Francesco a Marsiglia, il 22 e 23 settembre, per chiudere gli "Incontri del Mediterraneo". (ANSA) ...Papa Francesco si è recato questa mattina nella Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Salus Populi Romani prima del suo viaggio a Marsiglia. (ANSA) ...