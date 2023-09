Chiedeva sesso per evitare lo sfratto. Arrestato ufficiale giudiziario

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - Unè statodai carabinieri a Nocera Inferiore (Salerno) con l'accusa di aver chiesto prestazioni sessuali in cambio di favori per rinviare l'esecuzione di sfratti. I reati ipotizzati dal Gip nel provvedimento restrittivo sono concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreto d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. L'indagine, cui ha collaborato la Guardia di finanza, ha riguardato episodi avvenuti tra luglio e novembre 2022. È emerso che nell'ambito di procedimenti diai danni di donne in condizione di gravissimo disagio socioeconomico, l'indagatoprestazioni sessuali minacciando in caso di rifiuto di procedere subito allo sgombero coattivo dell'immobile. All'...

Curiosità: In vari Paesi il matrimonio è aperto alle coppie formate da persone dello stesso sesso. All'eventuale identicità di sesso di chi contrae matrimonio ci si riferisce comunemente parlando di matrimonio tra persone dello stesso sesso, matrimonio omosessuale o matrimonio gay.

E' emerso che nell'ambito di procedimenti di sfratto ai danni di donne in condizione di gravissimo disagio socioeconomico, l'indagatoprestazioni sessuali minacciando in caso di rifiuto di ...D'altronde si sa che l'argomento "tira" (senza sottintesi eh!), a testimonianza che ilè un ... Solo che la signora in questione era una donna transgender di 26 anni, chedi essere ...

Salerno, per evitare gli sfratti chiedeva sesso in cambio: ufficiale ... Tag24

Chiedeva prestazioni sessuali per rinviare gli sfratti, arrestato un ... Gazzetta del Sud

All'uomo sono stati sequestrati beni per 150 mila euro. Indagati anche imprenditori e avvocati coinvolti nei fatti ...In molte delle quali, come vedrete, è il regista stesso a essere protagonista. 1. Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso* (*ma non avete mai osato chiedere) (1972) L’ansia da prestazione del ...