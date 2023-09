Chiara Tagliaferri racconta le Super Models | «Ci hanno mostrato l' autodeterminazione e l' autoaffermazione E sì | erano femministe»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Abbiamo incontrato la scrittrice durante l'anteprima milanese della nuova serie di Apple TV+ dedicata a Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington e abbiamo parlato della loro eredità e di cosainsegnato alle ragazze di ieri e a quelle di oggi: «Sono state le manager di loro stesse, in un'epoca che le voleva solo manichini.lottato per i loro desideri, per una rappresentanza più inclusiva e l'fatto insieme»

Curiosità: Michela Murgia (Cabras, 3 giugno 1972 – Roma, 10 agosto 2023) è stata un'attivista, scrittrice, drammaturga, opinionista e critica letteraria italiana, autrice del romanzo Accabadora per il quale ha vinto i premi Campiello, Dessì e SuperMondello.

ribadisce ai segretari di Forza Italia, Lega, Udc e Noi Moderati perché è stato mandato ... Cioè una coalizione su base politica, con unaimpronta dei Partiti. E per realizzarla FdI ...Ma per unavisione della politica . Per Fabioalle Comunali di cassino 2024 deve scendere in campo una coalizione diimpronta politica sullo schema di quella che ha vinto ...

“Sailor. Anatomia del corpo attraverso la moda”: il podcast di e con ... Media Key

Clima, guerra, intelligenza artificiale: a Piacenza il Festival del Pensare contemporaneo La Repubblica

Dal 21 al 24 settembre oltre trenta incontri e dibattiti sulla contemporaneità. Fra gli ospiti Vito Mancuso, il cardinale Zuppi, Cecilia Strada, ma anche ...