Chiara Ferragni | il look griffato Fendi alla Fashion Week non convince | «Ci sono 28 gradi e si veste invernale?» FOTO

Curiosità: Chiara Ferragni (Cremona, 7 maggio 1987) è un'imprenditrice, blogger, designer e modella italiana.

Tra le star della prima fila ci sono anchee la supermodella Linda Evangelista A cura di Vittoria RomagnuoloL'episodio di The Ferragnez dedicato a Sanremo è arrivato in streaming su Prime Video . Finalmente possiamo scoprire tutti i retroscena della partecipazione dial Festival Della Canzone Italiana nelle vesti di co - conduttrice e far luce sul suo rapporto con Fedez , che sembrava essere stato messo a dura prova dopo quanto accaduto nel corso ...

Chiara Ferragni, quasi pronta la nuova costosissima casa. Pioggia di critiche sul web: «Ma chi è l'architetto, ilmessaggero.it

"Benvenuta in famiglia Paloma", ha commentato Chiara Ferragni con un post su Instagram che in pochi minuti ha fatto il boom di like. In casa Ferragnez è arrivata una cucciola bionda, la nuova ...