Chiamato per una supplenza | Ata non si presenta al lavoro | “È morto mio padre” Il certificato era falso | ma il giudice lo assolve | “Si vedeva che era palesamente contraffatto”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una vicenda particolare si è consumata in una scuola di Roma. Un collaboratore scolastico di 52 anni, assunto come supplente per cinque giorni, ha consegnato undi morte alla preside per evitare le ultime tre giornate lavorative. L'articolo .

Curiosità: Per brevità chiamato artista è un album di Francesco De Gregori, pubblicato il 23 maggio 2008.

"Le opere di Gianni Vattimo sono tuttora discusse in Italia e all'estero, in particolarel'interpretazione originale dell'ontologia ermeneutica che il filosofo torinese ha'pensiero ......poi collaborare con Prada , Dolce&Gabbana e Valentino ) e senza troppe smanie di protagonismo. 'Una volta approdato da Gucci - racconta a Vogue Italia - hotutti i membri del team ...

Chiamato per una supplenza, Ata non si presenta al lavoro: “É morto mio padre”. Il certificato era falso, ma il giudice lo assolve: “Si vedeva che era palesamente contraffatto” Orizzonte Scuola

Una giornalista australiana ha chiamato suo figlio “Methamphetamine Rules” per un esperimento Il Post

Il sistema operativo di Apple per iPhone iOS 17 è disponibile anche in Italia. Le nuove funzioni introdotte sono parecchie, anche se rispetto a iOS 16 non c’è nulla di veramente rivoluzionario. In ...Guerrilla ha collaborato con Steamforged Games per creare un gioco da tavolo chiamato "Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion". La particolarità del gioco è che includerà una storia che è ...