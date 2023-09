“Chi vince il Grande Fratello 2023” Cesara Buonamici si lascia andare | “È anche la mia preferita”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023)rivela: chi è il migliore al. L’opinionista e giornalista ha deciso di confessarsi a tutto tondo a Chi Magazine. Il famoso mezzobusto del Tg5 ha quindi fatto una sorta di pronostico riguardo un’ipotetica vittoria, qualora il reality finisse adesso. O almeno è quello che ci hanno visto in tanti, partendo da quelle sue parole, sempre dosate a mestiere, ma cheno intendere che per lei un preferito c’è eccome. E non è un lui, ma una lei. >> “Stanno dicendo la verità su Giselda”. GF, la regia stacca ma il pubblico scopre tuttoha quindi confessato a riguardo: “Forse Giselda, perché ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro ...