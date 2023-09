Che vendemmia sarà in Toscana?

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Laè un rito antico ricco di fascino e mistero, di rituali ancestrali, di tradizioni ed emozioni che si tramandano di generazione in generazione. Si raccolgono i frutti di un intero anno di lavoro e la cantina si risveglia dopo diversi mesi di pace e tranquillità, con le botti intente a coccolare i vini. Ora si respirano i profumi intensi del mosto che inizia a bollire, inebria, elettrizza l’aria e travolge, entusiasmando tutti. Questi sono giorni di sudore e fatica, di caldo cocente, di respiri affannati e notti insonni, ma anche di tante risate, di condivisione di collaborazione vera e sincera; giorni magici in cui si intrecciano rapporti umani che vanno oltre il semplice lavoro. I proprietari sono orgogliosi di aprire le loro tenute per far partecipare amici ed appassionati a questa grande festa. Ma come sta andando ladi questa ...

Curiosità: Per vendemmia si intende la raccolta delle uve da vino, in quanto nel caso delle uve da tavola si usa semplicemente il termine raccolta.

