Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

il Napoli e pareggia l'Inter nel loro esordio inLeague. I nerazzurri, nel gruppo D, hanno cominciato contratti e sono stati dominati nel primo tempo, col gol subito già al 4' su ...Il SSC Napoli di Rudi Garciacol brivido in Portogallo e comincia con un sorriso la nuova avventura in UEFALeague. È una vittoria importante perché arriva in un momento già delicato, ...

Champions: vince il Napoli, pareggia l'Inter - Calcio

Garcia espugna Braga. Lautaro riacciuffa la Real Sociedad. Vigilia di Europa League per Mourinho e Gasperini. L'Italrugby vince ancora al mondiale ...Il Napoli vince soffrendo all'esordio in Champions League contro il Braga. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twitter: " Arriva il successo per il Napoli, unica squadra italiana a vincere ...