Champions League | prima giornata mercoledì | programma e diretta tv

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il fascino delle tre coppe europee, dopo la pausa estiva, torna finalmente a inebriare i sogni e le serate dei milioni di tifosi sparsi per il Vecchio Continente. Saranno quattro, come di consueto, le italiane chiamate in causa per difendere i colori del nostro calcio: Milan, Lazio, Inter e Napoli sono pronte a vivere ladella fase a gironi della UEFA. A loro il compito di portare in alto il movimento sportivo italiano del football nella massima competizione continentale. In questospazio a partenopei e nerazzurri che esordiranno in casa: ecco ilcompleto delle sfide e dove sarà possibile assistere in tv alle partite....

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

BRAGA - Allo stadio Municipal di Braga, (ore 21), Braga e Napoli si sfidano nella prima giornata del gruppo C, della fase a gironi della...... il migliore è Tomori, Leao un disastro I giornali sportivi stilano le pagelle il giorno dopo il pareggio del Milan contro il Newcastle all'esordio nei gironi della2023/24. Flop ...

Amazon Prime, Canale 5 o Sky, dove vedere in diretta tv e streaming le partite della Champions League 2023/2024 Oggi in campo Inter e Napoli, ieri pareggi per Milan e Lazio.