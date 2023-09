Champions League | parte bene il Real Madrid | battuto di misura l’Union Berlino all’ultimo minuto

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ildi Carlo Ancelotti trionfasu un solido Unione porta a casa i primi tre punti del girone. Nella prima partita della fase a gironi di, ilha conquistato una vittoria al cardiopalma contro, prevalendo per 1-0. La squadra spagnola ha dominato il campo con un possesso palla del 71% e ben 30 tiri a suo favore, ma ha lottato per trovare il varco nella difesa avversaria. Il match è rimasto bloccato a reti inviolate fino al 94°, quando Jude Bellingham è diventato l’eroe del, segnando il gol decisivo su calcio d’angolo. Primi tre punti per i blancos nel ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

