Champions League | Napoli vittoria e karma | l’Inter agguanta il pari

Un sospirone di sollievo: così Rudi Garcia ha "festeggiato" il gol del vantaggio del Napoli in casa del Braga, in, tradendo una tensione che evidentemente negli ultimi giorni si è fatta sentire, a dispetto delle dichiarazioni rassicuranti davanti ai microfoni. Gli azzurri hanno interrotto il ...L' Inter agguanta il pareggio nei minuti finali di una gara giocata in affanno contro la Real Sociedad patrona di casa ed esce con un punto dal complicato esordio stagionale in. Al termine della gara, i protagonisti nerazzurri del match commentano tra amarezza e la magra soddisfazione di aver evitato il ko in una gara a tratti complicatissima. La ...

Ricardo Horta, attaccante del Braga, ha commentato ai microfoni dell'Eleven la sconfitta contro il Napoli al termine del match di Champions League: "Penso che sia stata una sconfitta ingiusta. Abbiamo ...Il capitano del Napoli è stato ancora una volta determinante. Dopo il vittorioso match con il Braga, Di Lorenzo ha esaltato la squadra e ha parlato anche del tecnico Rudi Garcia.