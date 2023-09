Champions League | Napoli sei tu? L’Inter si salva in extremis

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Non di certo un grande mercoledì sera per le squadre italiane in. Lo sanno benee Inter che non hanno espresso il loro miglior gioco e i risultati, infatti, si sono visti. Il club partenopeo ha vinto per 1-2 contro il Braga grazie ad un goffo autogol di Niakate, nel finale di L'articolo proviene da Il Difforme.

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

... comunque un outsider quando si esce dai confini, un po' come tutto il calcio italiano), e di quanto possa essere difficile e tortuoso il cammino in. Lo fa in una serata da incubo ...... 49' st Bellingham È una rete di Bellingham al 4' di recupero, dopo una rocambolesca carambola in area avversaria, a regalare i tre punti al Real Madrid e ad Ancelotti nella prima sfida di. ...

FINALE Real Sociedad-Inter 1-1: Mendez spaventa Inzaghi, Lautaro pareggia all'87' La Gazzetta dello Sport

Real Sociedad-Inter, le pagelle: Sommer tiene a galla Inzaghi, poi ci pensa Lautaro. Arnautovic fantasma - Sportmediaset Sport Mediaset

San Sebastian, 20 set.(Adnkronos) - L'Inter, finalista della scorsa edizione della Champions League, riparte con un prezioso pareggio in trasferta. A San Sebastian contro la Real Sociedad la squadra n ...Garcia espugna Braga. Lautaro riacciuffa la Real Sociedad. Vigilia di Europa League per Mourinho e Gasperini. L'Italrugby vince ancora al mondiale ...