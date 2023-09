Champions League | Lewandoswki a quota 100 gol

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Robert Lewandowski a segno nella vittoria del Barcellona in: rete numero 100 per il polacco Robert Lewandowski in tripla cifra. In Barcellona-Anversa il centravanti polacco è andato a segno nel 5-0, segnando la sua centesima rete in. Il polacco è il terzo giocatore a riuscirci nella storia della competizione: davanti a lui rimangono solo Ronaldo a 145 e Messi a 132.

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

