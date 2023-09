Champions League | i risultati di oggi 20 settembre

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

L'ex difensore centrale e bandiera della Juventus ha stupito nella prima uscita ufficiale dicon la sua nuova squadra e il Napoli si mangia le mani per l'occasione di mercato sfumataEra soltanto questione di tempo prima che Leonardo Bonucci riuscisse a staccare il pass d'...Ieri sera è andata in scena allo Stadio Olimpico la prima giornata di, che ha visto frapposte la Lazio di Maurizio Sarri, che cercava di rialzarsi dopo un inizio di campionato non entusiasmante e decisamente al di sotto delle aspettative e l'Atletico ...

LIVE Al 45' Real Sociedad-Inter 1-0: dominio spagnolo, gol di Mendez su errore di Bastoni La Gazzetta dello Sport

Real Sociedad-Inter in diretta, risultato LIVE della partita di Champions League Sport Fanpage

Inizia quest’oggi la Champions League 2023/24 per il Napoli. La formazione di Rudi Garcia è chiamata, per la prima volta nella storia, a onorare lo status di campione d’Italia nella massima competizio ...45'+1 - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Traversone sul secondo palo, Osimhen di testa fa la sponda per Di Lorenzo che sii coordina e calcia col mancino: la palla sbatte sulla parte bassa della traversa ...