Champions League | i risultati del mercoledì

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Si è conclusa la prima giornata dalla fase a gironi dellacon le partite deldove sono scese in campo anche Inter e Napoli Si è conclusa la prima giornata dalla fase a gironi dellacon le partite deldove sono scese in campo anche Inter e Napoli. Tutti i: Gruppo A Galatasaray-Copenaghen 2-2 Bayern Monaco- Manchester United 4-3 Gruppo B Arsenal-Psv 4-0 Siviglia-Lens 1-1 Gruppo C Real Madrid-Unione Berlino 1-0 Braga-Napoli 1-2 Gruppo D Real Sociedad-Inter 1-1 Benfica-Salisburgo 0-2

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

L'argentino, a segno all'87', evita la sconfitta L'Inter pareggia 1 - 1 sul campo della Real Sociedad oggi 20 settembre nel match valido per la prima giornata del Gruppo D di. Nerazzurri sotto in avvio per il gol di Brais Mendez, replica di Lautaro nel finale. Nell'altra gara del girone, il Salisburgo vince 2 - 0 in casa del Benfica. Il 3 ottobre, l'Inter ...La prima giornata disi apre con il pareggio per 1 - 1 tra Real Sociedad e Inter e la vittoria piena del Napoli che batte il Braga 1 - 2 . [Video: X @Inter] Continua a leggere su Tg. La7.it - La prima ...

Il big match del mercoledì di Champions League ha visto il Bayern Monaco imporsi sul Manchester United per 3-1. I ragazzi di Tuchel hanno dominato la gara dell’Allianz Arena mettendo in chiaro fin da ...Vittoria del Napoli a Braga nella serata di Champions League. Là dove la Fiorentina ha giocato la scorsa stagione i sedicesimi di Conference League, gli uomini di Garcia dominano a ...