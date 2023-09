Champions League | dove vedere Real Sociedad-Inter e Braga-Napoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le italiane hanno fatto il primo passo incon due pareggi, rispettivamente di Milan e Lazio, in campo contro Newcastle e Atletico Madrid. Non sono mancate le emozioni, ma qualche punto in più, soprattutto fronte rossonero, sarebbe stato meritato e di certo comodo. Tocca ora aprovare a dire la propria. Le due squadre vivono momenti ben differenti. I nerazzurri hanno puntato sulla continuità della guida tecnica, che sta dando i propri frutti. Spesso criticato, Simone Inzaghi ha spinto i suoi ragazzi in finale dilo scorso anno, “rischiando” anche di spingerla oltre i tempi regolamentari, per giocarsi il tutto per tutto fino alla fine. Così non è andata e ora c’è grande fame, e speranza, nel popoloista, che sogna di ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Alla vigilia dell'esordio casalingo in Europacontro il Rakow Czestochowa, Gian Piero ... Poi abbiamo avuto 6 anni di coppe di cui 3 di. Adesso ripartiamo dopo l'anno sabbatico: c'è l'...Esordio oggi inper l'Inter di Simone Inzaghi che alle 21 di stasera 20 settembre 2023 affronterà la Real Sociedad sul campo dell'Anoeta di San Sebastian per la prima giornata del Gruppo D. I ...

