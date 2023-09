Champions League | Braga-Napoli 0-0 – Diretta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Esordio degli azzurri nel Gruppo Cin campo acontro lo Sporting per la gara valida oggi per la prima giornata del Gruppo C di. Nello stesso girone, successo del Real Madrid che batte 1-0 l’Union Berlino con un gol allo scadere realizzato da Bellingham. Si parte col piede sull’acceleratore. I portoghesi si presentano subito coi fiocchi. Discesa di Djalo, cross e girata di Horta: Meret deve togliere il pallone dall’angolo basso. Ilrischia subito di farsi malissimo al 5?. Fonte si addormenta e regala palla a Osimhen, il nigeriano spreca il dono e colpisce il portiere Mathaus sprecando una chance colossale. La pressione dei campioni d’Italia aumenta e all’11’ il gol sembra cosa fatta. Servono 2 parate di Mathaus per negare il vantaggio agli azzurri. Il portiere prima ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Le sue dichiarazioni: ASPETTATIVE PER QUEST'ANNO IN...All'Anoeta, il match valido per la prima giornata dei gironi della2023/2024 tra Real Sociedad ed Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Anoeta, Real Sociedad ed Inter si affrontano nel match valido per la prima giornata dei ...

Champions League, i risultati in diretta LIVE della prima giornata Sky Sport

Women's Champions League - Roma-Vorskla Poltava, entrambe le gare si giocheranno al Tre Fontane Voce Giallo Rossa

L’Inter, questa sera, è impegnata nella prima sfida di Champions League contro la Real Sociedad. Delle possibili insidie del match ha parlato il giornalista Alessandro Bonan, presente negli studi di S ...L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé son onze de départ pour le premier match de Champions League de la saison, ce soir face à l'Union Berlin (18h45). Ce soir, le Real Madrid retrou ...