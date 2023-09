Champions | Lautaro | non sono soddisfatto ma punto importante

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Non, non abbiamo giocato bene e non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Siamo entrati male nel primo tempo, abbiamo avuto difficoltà e dobbiamo migliorare tanto". Lo ha detto ...

Curiosità: Lautaro Javier Martínez (Bahía Blanca, 22 agosto 1997) è un calciatore argentino, attaccante dell'Inter, di cui è capitano, e della nazionale argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021.

Al primo tiro in porta, lo ha centrato il pareggio, con, non è giusto, non è meritato, ma il calcio è fatto così. E quel gol è servito a dimostrare che se l'Inter avesse osato di più, forse ...... e di quanto possa essere difficile e tortuoso il cammino inLeague . Lo fa in una serata da incubo per ottanta minuti a San Sebastian , rasserenata soltanto nel finale dal gol di, ...

Lautaro salva l'Inter, 1-1 con la Real Sociedad Sky Sport

Champions League, Real Sociedad-Inter 1-1: Lautaro salva l'Inter all'87' - Sportmediaset Sport Mediaset

Il cuore del capitano salva l'Inter in Champions League. Ci pensa il solito Lautaro Martinez a tenere in piedi i nerazzurri in casa della Real Sociedad, portando a casa un pareggio dopo una serata ...SAN SEBASTIEN (Spagna) - Parte con un pareggio l'avventura nella nuova Champions per i vice campioni d'Europa dell'Inter che acciuffano nel finale l'1-1 sul campo della Real Sociedad. E' Lautaro ...