Champions | il Napoli soffre ma vince in trasferta a Braga

Curiosità: La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

...- Contava vincere e ilci è riuscito grazie alla rete del suo capitano Di Lorenzo e all'autogol di Niakaté. Il 2 - 1 degli azzurri in casa del Braga nella prima uscita stagionale in...... l'autorete di Niakaté regala i 3 punti agli azzurri Ilvince 2 - 1 sul campo dello Sporting Braga oggi 20 settembre 2023 per la gara valida per la prima giornata del Gruppo C di...

Napoli, Rrahmani KO: la prima stagionale in Champions League dura 13 minuti Fantacalcio ®

Il Napoli inizia con una vittoria il cammino in Champions League. La squadra di Garcia supera il Braga con il punteggio di 2-1 nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo C. Una vittoria che ...La squadra di Rudi Garcia è riuscita ad imporsi in casa dei portoghesi con il gol di Di Lorenzo e l'autorete di Niakate all'89' ...