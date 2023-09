Cessate il fuoco in Nagorno Karabakh | domani al via i negoziati | l' annuncio di Mosca

Curiosità: Un cessate il fuoco (o tregua) è una temporanea interruzione di un conflitto, o di un conflitto armato, in cui ogni parte in causa nel conflitto si accorda con l'altra, o le altre, per sospendere ogni azione aggressiva.

Le sei settimane di combattimenti nell'autunno 2020, invece, hanno fatto oltre 6.500 morti e si sono concluse con unilmediato dalla Russia. In base all'accordo , l'Armenia ha ceduto ...L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato questa giornata dedicata al rafforzamento degli ideali di pace, osservando 24 ore di non violenza eil. Il nostro mondo non ha mai ...

L’appello di Francesco all’udienza generale per il Caucaso di nuovo sprofondato nella violenza. Sul tavolo un cessate il fuoco tra azeri e armeni mediato da Mosca. La catechesi in piazza San Pietro ..."È stato concordato di cessare completamente le ostilità a partire dalle 13:00 del 20 settembre 2023, con la mediazione del comando del contingente russo di mantenimento della pace di stanza nel ...