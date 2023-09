Cesara e Rebecca svelano i loro concorrenti preferiti del Grande Fratello

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Buonamici eStaffelli sono due novità di questa edizione del, la 17esima dopo una pausa di quattro anni dall’ultima condotta da Barbara d’Urso. A dieci giorni dal debutto le due hanno già le prime simpatie e fra le pagine del settimanale Chi hanno parlato proprio dei nuovisvelando chi sono i. “La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva” – ha esorditoBuonamici – “Giovani allegri, anche se ben consapevoli delposto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono. La mia preferita forse è Giselda, perché ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre ...

Curiosità: La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre 2023. È condotta da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.

E stavolta al fianco del conduttore ha come unica opinionista la giornalistaBuonamici eStaffelli , la quale di puntata in puntata è chiamata a dare voce al popolo del web. Si segnala ...Grande Fratello, parlaStaffelli: "Il mio cognome non l'ho mai sfruttato", figlia ...parlato della sua nuova avventura come commentatrice social affiancando Alfonso Signorini e...

Grande Fratello: Buonamici svela il suo gieffino preferito Tendenzediviaggio

Cesara Buonamici: “Provo invidia”, incredibile ciò che ha detto sul GF Lanostratv

Rebecca Staffelli già spopola come inviata social del Grande Fratello Vip, ma sapete chi è il suo fidanzato Eccolo, anche lui è noto.Grande Fratello, l'opinionista sul cast ha ammesso: "Provo invidia" Lo storico reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato ormai da una decina ...