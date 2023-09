Centro storico – Coprono la targa per entrare nella Ztl | 2 denunce

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale, durante uno dei consueti controlli stradalizona del, ha notato un autocarro attraversare un varco ZTL di Roma dal quale, all’improvviso, poco prima di superare la telecamera, una persona ha aperto il portellone posteriore e si è sporta per coprire la, cercando così di evitare la sanzione per l’accesso nell’area a traffico limitato, senza il necessario titolo. A quel punto gli agenti hanno raggiunto il mezzo e, una volta fermato, hanno identificato due cittadini stranieri, un uomo di 29 anni alla guida e uno 45 nel vano posteriore. I due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per occultamento die tentata truffa. È stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per il ...