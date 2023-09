(Di mercoledì 20 settembre 2023) “La campagna elettorale fa miracoli. Oggi la presidente della Commissione europea Ursula von derha scoperto improvvisamente l’importanza degli, dopo averli ignorati per quattro anni. Tutto questo mentre la sua maggioranza si accaniva contro i prodotti agroalimentari, provando a colpire Dop, Igp e ‘Made in’ a favore delle multinazionali, tacendo sulle insensate etichette allarmistiche irlandesi, chiudendo un occhio sull’Italian sounding, aprendo le porte alla carne e alla farina di grillo”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato Gian Marco(nella foto), responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. “La presidente – aggiunge – non ha mai speso una parola su questi temi, lasciando che i suoi alleati Verdi e Socialisti, capeggiati dal suo vice Frans Timmermans, facessero a lungo ...

L'evento coinvolgerà l'intero territorio, da nord a sud dell'Isola, con undi operatori ... dal mese di luglio, il Candeliere antico del Gremio dei Massai e. E per turisti e ......del Kirghizistan per avviare un progetto pilota che prevede l'arrivo in Sardegna di undi ...intende ottenere dal Ministero dell'Agricoltura lo stesso sostegno per gli allevatori e...

UE, Centinaio: agricoltori non dimenticano silenzi di Von der Leyen Agricultura.it

Un centinaio di famiglie di pastori dal Kirghizistan alla Sardegna: il ... Cookist

Erano presenti oltre ai vari consiglieri comunali del territorio, gli assessori all' agricoltura dei comuni di Velletri ... con conseguente perdite di reddito per svariati centinaia di milioni di euro ...Roma, 20 set. (askanews) - Si è tenuto presso Villa Aurelia a Roma l'edizione 2023 del Forum Enpaia. Nel corso dell'evento l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricol ...