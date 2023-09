Cecilia Alma Levita | Madrina dei “Giochi de le Porte” a Gualdo Tadino

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 settembre 2023), Miss Umbria 2022,dei “de le”, la rievocazione storica che si svolge a(PG) l’ultima settimana di settembre, vive a Todi, in Umbria. È iscritta alla facoltà di Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche a Perugia e vorrebbe diventare psicologa. Ama l’arte, la poesia e la cultura in generale, passioni che le derivano dalla famiglia. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui “I fatti vostri” e “Generazione Z”, e lavora come modella, anche per campagne pubblicitarie. Nel 2022, a Miss Italia, ha vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Umbria e poi quella di Miss Umbria, titolo che le consente di essere in carica per sempre, come ambasciatrice di Miss Italia. “Con la città di ...