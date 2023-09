Caviglia ko | il Verona perde Doig | lesione ai legamenti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) (Adnkronos) – Una mattinata d’inferno, per i fantallenatori. Dopo l’esito degli esami degli infortuni di Maignan e Scamacca, arrivano anche le notizie sudel. Il giocatore si era infortunato ed era stato costretto al cambio forzato nell’ultima sfida di campionato con il Bologna. Tempi di recupero non ancora comunicati, ma essendo stata riscontrata unaaidellaè difficile immaginare di rivedere il giocatore in campo prima di tre settimane. Il comunicato del: HellasFC comunica che che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Josh, hanno evidenziato un trauma distorsivo delladestra, con unadel legamento peroneo ...

Curiosità: Ondrej Duda (Snina, 5 dicembre 1994) è un calciatore slovacco, centrocampista del Verona e della nazionale slovacca.

Ilalle prese con l'infortunio di Doig: per lo scozzese trauma distorsivo delladestra, con una lesione del legamento Brutte notizie in casa: gli esami medici di Josh Doig, uscito infortunatosi con il Bologna, fanno pensare ad un lungo stop. Di seguito il ...Doig, infatti, ha riportato un trauma distorsivo delladestra, con una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore. Lo rende noto ildopo gli esami esami strumentali a cui è ...

Verona, Verona, distorsione alla caviglia e lesione legamento peroneo astragalico per Doig. Out contro... Milan News

UFFICIALE – Il Verona annuncia l’esito degli esami alla caviglia per Doig: i tempi SOS Fanta

Sabato prossimo, il Milan affronterà l'Hellas Verona di Marco Baroni, che dovrà però fare a meno di un suo titolare ...Milan Verona, gli ospiti perdono pezzi: un assente per il match in programma sabato alle 15 allo stadio San Siro L’Hellas Verona perde pezzi in vista della sfida con il Milan di sabato, gara in progra ...